Tragedia a Stresa. Tredici le vittime

Cade tragicamente una delle cabine della funivia Stresa-Alpino Mattarone da poco rimessa in funzione: fino ad ora, come scritto da La Stampa, sono tredici le vittime dell’incidente avvenuto nella mattinata del 23 maggio. Mentre scriviamo è ancora in corso l’intervento delle squadre di soccorso. Quattordici le persone a bordo. Solo un sopravvissuto. Seriamente ferito.

Sul posto i vigili del fuoco e personale del Soccorso alpino, oltre al 118.

(23 maggio 2012)

