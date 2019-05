PD Piemonte, avanti tutta per vincere i ballottaggi. Il comunicato stampa

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Regionali2019

Subito dopo l’avventura delle regionali del Piemonte, vissuta “con grande intensità da tutta l’organizzazione del Partito Democratico piemontese, i suoi militanti, i suoi candidati nei vari collegi”, come recita il comunicato stampa giunto in redazione, il PD del piemonte impegnerà “gli sforzi per i ballottaggi in alcune città importanti del Piemonte, tra cui quelli dei capoluoghi di provincia a Vercelli e Verbania. Quanto prima sarà avviata una fase di analisi dei risultati elettorali nelle sedi opportune. Per ora ci teniamo a congratularci anche pubblicamente con gli eletti del Partito Democratico del nuovo consiglio regionale: Alberto Avetta, Monica Canalis, Raffaele Gallo, Maurizio Marello, Domenico Ravetti, Mimmo Rossi, Mauro Salizzoni, Diego Sarno, Daniele Valle. Ci teniamo anche a ringraziare i candidati che non ce l’hanno fatta, per l’impegno profuso e le energie dedicate in questa difficile sfida. Il Piemonte, non diversamente dalla tendenza rivelata nelle elezioni europee in tutta Italia, presenta una situazione assai diversa tra l’area metropolitana del capoluogo e le zone di provincia. La sfida del Partito Democratico per i prossimi tempi consiste nel ripensare il proprio radicamento e la propria presenza nei territori che hanno maggiormente premiato la Lega. In ogni caso, ovunque il PD è in piedi, è di gran lunga la forza più consistente del centrosinistra. A noi la responsabilità dunque di aggregare intorno ai nostri valori, ad una rinnovata cultura dei diritti, ad un progetto di sviluppo e di giustizia sociale, le tante energie diffuse nei territori. Continueremo nel percorso di rinnovamento e rigenerazione del partito che è cominciato con i congressi dei mesi scorsi, con spirito unitario e costruttivo”, così si chiude la nota stampa del PD piemontese firmata da Paolo Furia, Segretario regionale PD e, Monica Canalis, Vicesegretaria regionale PD.











(29 maggio 2019)

