Arrestato ventinovenne destinatario di un mandato d’arresto europeo

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di ventinove anni di origini rumene destinatario di un mandato d’arresto europeo. È sera quando una volante dell’UPGeSP viene inviata in Via Invorio nei pressi di un minimarket a seguito della segnalazione di una lite in strada alla Centrale Operativa.

Arrivati sul posto i poliziotti individuano un cittadino italiano che dichiara di esser rovinato in terra dopo essere stato colpito violentemente alla mandibola da un uomo di origini rumene. L’aggressore, dopo la colluttazione, si era allontanato facendo perdere le proprie tracce. La volante rintraccia il presunto aggressore all’incrocio tra Via Carrera e via Invorio; al momento del controllo il ventinovenne di origini rumene si trovava in evidente stato di ubriachezza. Dai successivi controlli è emerso che lo stesso fosse destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso dalla Romania per il reato di rapina aggravata. Il ventinovenne viene arrestato e condotto in carcere.

(19 luglio 2024)

