Controlli coordinati agli esercizi pubblici connessi alla circolazione stradale

Nell’ambito delle attività a cui è istituzionalmente deputata, la Polizia di Stato, nel mese di febbraio, ha svolto attività di controllo straordinario ad alcuni esercizi pubblici connessi alla circolazione stradale quali carrozzerie, autosaloni e autodemolizioni.

Nello specifico sono stati oggetto dei controlli 5 siti di particolare rilevanza ubicati tra le Provincie di Torino, Novara, Cuneo ed Alessandria che hanno visto impiegati 40 operatori della Polizia Stradale alcuni dei quali appositamente formati nei controlli amministrativi, nell’identificazione dei veicoli e nel falso documentale. L’attività in questione ha portato all’identificazione di 42 persone ed al controllo di 225 veicoli e parti di essi.

Nell’immediatezza dei controlli sono state elevate ai legali rappresentanti delle attività sottoposte a controllo 13 sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 20.000 euro e deferite all’A.G. 4 persone. Di queste 1 è stata denunciata per frode in commercio, avendo posto in vendita auto a cui erano stati fraudolentemente alterati i dati rilevati dal contachilometri, 3 per illeciti di natura ambientale relativi al deposito e alla gestione incontrollata di rifiuti.

Uno di tali soggetti in Torino, nel Quartiere “Vanchiglia”, risultava disporre di un’area di circa 2000 mq di proprietà del demanio e sede sino all’anno 2008 di una autodemolizione. La stessa è stata sottoposta a sequestro dagli operanti in quanto veniva di fatto utilizzata come deposito incontrollato di rifiuti speciali anche pericolosi abbandonati in gran quantità direttamente sul suolo, con elevato rischio di inquinamento della falda acquifera sottostante.

(22 marzo 2024)

