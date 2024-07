Desirò (Lib-Pop). “A Torino i servizi chiudono per ferie”

“Non solo la Metropolitana, la cui chiusura ad Agosto è ormai consuetudine per la nostra Città, ma anche alcune Anagrafi Decentrate, quest’anno, chiuderanno per ferie, inaugurando un nuovo trend per la Torino targata Lorusso: la chiusura estiva degli uffici pubblici”, così Claudio Desirò, Segretario di Italia Liberale e Popolare.

“Cinque sedi territoriali rispetteranno dei turni di chiusura nel periodo estivo, con conseguente sospensione dell’erogazione dei Servizi al Cittadino. Si evidenza così, ancora una volta, la difficoltà di gestione dell’attuale Giunta torinese che, di fronte alla turnazione per ferie del personale, non trova l’altra soluzione se non quella di chiudere gli uffici, privando il territorio periferico di servizi essenziali”, aggiunge Desirò.

“Il comunicato laconico dell’Assessorato competente, fatto passare sotto traccia, non lascia dubbi: 5 sedi dei servizi anagrafici chiuderanno per ferie, alcune per lunghi periodi, con buona pace dei Torinesi e della tutela dell’erogazione dei servizi”, conclude Desirò.

(6 luglio 2024)

