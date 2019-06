Arrestati tre cittadini nigeriani per traffico di droga

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Cronaca

Tre arresti e 1400 grammi di marijuana sequestrata. Questo il bilancio di un’attività di controllo del territorio degli agenti del Comm.to Barriera Milano, che si è concluso solo dopo un breve inseguimento per le vie del quartiere. Lo scorso sabato pomeriggio, una pattuglia del Commissariato intercettava un’auto sospetta in corso Brescia: a bordo tre cittadini stranieri. Ritenendo plausibile trattarsi di un kabu kabu (tassista abusivo che accompagna connazionali in giro per effettuare le consegne di droga) gli agenti, dopo aver visto scendere i due trasportati in via Cuneo ed accedere all’interno allo stabile al civico 8, intimavano l’alt all’autovettura per un controllo. I poliziotti sono riusciti a fermare l’autovettura rinvenendo al suo interno una grossa busta contenente 900 grammi di marijuana. Per l’autovettura utilizzata per il trasporto è stato quindi disposto il sequestro.

Le indagini continuavano presso l’alloggio ove erano stati accompagnati i due complici: all’interno dell’appartamento in questione venivano ritrovati altri 500 grammi di stupefacente, la somma di 775 euro in contanti, 3 telefoni cellulari utilizzati per l’illecita attività, oltre a materiale vario utile al confezionamento delle dosi. I tre cittadini arrestati sono tutti nigeriani: il kabu kabu ha 52 anni ed è regolarmente residente in Italia, mentre gli altri due, di 33 e 35 anni, sono entrambi irregolari.

Così un comunicato stampa della Questura di Torino.





(18 giugno 2019)

