La Giunta Comunale, su proposta dell’assessora alla cultura Francesca Leon, ha approvato una convenzione triennale con l’Associazione per la Promozione Sociale Print Club Torino per la realizzazione del progetto ‘Graphic Days Torino’.

In città sono molti gli enti e le associazioni che svolgono attività di diffusione e promozione della cultura della grafica e del design attraverso la programmazione di rassegne, festival, workshop, formazione, editoria specializzata, ricerca, utilizzo di nuovi mezzi di comunicazione e, in questo contesto, rientra la manifestazione ‘Graphic Days Torino’, un festival internazionale interamente dedicato al visual design. Si tratta di un evento nato nel 2016 con l’obiettivo di sostenere il valore culturale della comunicazione visiva, analizzare le sue implicazioni sociali, fornire nuovi stimoli progettuali ed espressivi, contribuire allo scambio e al confronto critico attraverso workshop, mostre, conferenze, performance e una mostra mercato e, soprattutto, con l’intento di ridurre le distanze fra i non addetti ai lavori e il mondo del visual design, portando nel capoluogo piemontese gli artisti più interessanti del panorama europeo della comunicazione visiva.

La quarta edizione di Graphic Days Torino si svolgerà dal 3 al 6 ottobre nella sede di Toolbox Coworking (via Agostino da Montefeltro 2), ospiterà 14 percorsi espositivi e oltre 40 realtà di livello internazionale provenienti da 7 Paesi europei, alcuni dei quali par la prima volta in Italia, proponendo 8 talk, 6 workshop e 4 momenti di live performance.

Come in passato, il festival proporrà anche quest’anno, dall’ 11 al 27 settembre, ‘In the City’, un programma di avvicinamento al festival attraverso eventi organizzati nei principali distretti creativi del territorio. Saranno tre le linee guida che caratterizzeranno l’edizione 2019: integrazione, interazione, sperimentazione ed innovazione.

La convenzione tra l’Associazione per la Promozione Sociale Print Club Torino e la Città durerà un triennio (a partire dal 2019), potrà essere rinnovata e il progetto sarà realizzato sulla base di un programma presentato annualmente dall’Associazione e condiviso dall’Amministrazione comunale. Per l’anno in corso, inoltre, l’esecutivo di Palazzo Civico ha approvato un contributo di 20mila euro per sostenere le attività dell’iniziativa.

(3 luglio 2019)

