Il 12 e 13 luglio a Torino la “Drone Champions League”

Per la prima volta la Drone Race arriva in Italia, con squadre e piloti da tutto il mondo che si sfideranno con droni che raggiungono i 160 km/h e il Drone Village, unico nel suo genere, dove famiglie e appassionati potranno incontrare i piloti, girare tra i truck di street food e far volare i droni. L’appuntamento è fissato per il 12 e 13 luglio.

Dopo l’apertura della stagione in uno snowpark di montagna in Svizzera, la seconda tappa di cinque gare della Drone Champions League arriva in Italia. Otto squadre d’élite correranno con i loro droni LED-lit su una pista appositamente costruita sugli storici argini dei Murazzi del Po torinesi, mentre durante tutta la manifestazione, il Drone Village situato nell’adiacente Corso Cairoli offrirà un’esperienza coinvolgente per famiglie e appassionati.

Al Drone Village, si potrà:

imparare a far volare droni;

partecipare alle sessioni di autografi con i piloti;

giocare al DCL The Game, con voli virtuali nelle piste reali;

solo sabato 13 luglio sarà possibile portare i bambini al Drone Village per il Drone Park

Italy, dove i bambini dai 4 anni in su potranno giocare con i mini-droni su pista

gratuitamente. Il Park può ospitare un massimo di 300 persone al giorno.

Per informazioni su come partecipare di persona o seguire la diretta televisiva e online cliccare

www.dcl.aero.





(5 luglio 2019)

