Rifiuta di fare l’amore, la minaccia di morte. Accade a Torino. Dove accade anche altro

E’ dovuta intervenire la Polizia per placare un uomo di nazionalità rumena che, ubriaco, aveva minacciato di morte la moglie che aveva rifiutato di avere un rapporto sessuale con lui. Dopo averla rimpita di botte, l’uomo l’ha minacciata di morte costringendola a rifugiarsi presso una vicina per sfuggire alle percosse, da dove è riuscita a chimare la Polizia. Successivamente visitata in ospedale la donna è stata dimessa con 20 giorni di prognosi. Il compagno violento è stato arrestato.

Poche ore dopo gli agenti del Comm.to Barriera Milano sono corsi in soccorso di un’altra donna, sempre rumena, sempre vittima di violenza da parte del marito allontanato dalla casa famigliare dalle autorità per comportamento violento che, ingannando uno dei figli, è riuscito a entrare in casa per minacciare l’ex moglie. Anche quest’uomo è stato arrestato.

Infine, in un susseguirsi di notizie di cronaca, la Polizia ha reso noto di avere arrestato una donna 56enne che furto dopo che questa aveva rubato merce in tre differenti negozi cittadini per un valore complessivo di poco superiore ai 200 €; è stata tratta in arresto per furto aggravato e denunciata per furto in trascorsa flagranza.

31 luglio 2019

