Manifestazione No Tav: ottantadue denunce e ventotto fogli di via

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #NoTav

Nei giorni scorsi, a seguito dei recenti episodi di violenza perpetrati dai militanti del centro sociale Askatasuna e dagli aderenti al movimento No Tav nell’ambito della mobilitazione contro la costruenda linea ferroviaria ad alta velocità Torino – Lione, e con particolare riferimento alle iniziative poste in essere in occasione del campeggio nazionale dei giovani NO TAV e del Festival dell’Alta Felicità, la DIGOS ha denunciato ottantadue persone – alcune delle quali per reityerate condotte criminose – ed ha adottato ventotto fogli di via dai comuni di Giaglione e Chiomonte, dove insiste il cantiere Tav, firmati dal Questore di Torino.

Questi ultimi, vanno considerayi provvedimenti di natura preventiva, emessi anche a seguito del blocco stradale effettuato lo scorso 26 giugno in via dell’Avanà, nel comune di Chiomonte, per il quale sono stati denunciati altri ventinove militanti d’area, tra cui i leader del centro sociale Askatasuna.

La Digos sta uulteriormente indagando per individuare gli altri responsabili di altri gravi episodi d’intemperanza verificatisi nelle giornate del 19, 20 e 27 luglio 2019 e sono al vaglio ulteriori fogli di via e avvisi orali nei confronti di militanti antagonisti provenienti da altri contesti territoriali che, in quelle date, hanno partecipato agli episodi di violenza.

(9 agosto 2019)

