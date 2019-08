Colpisce la moglie alla testa con un oggetto durante una furiosa lite: arrestato a Torino

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Cronaca

Nei giorni scorsi, personale della Squadra Volante è intervenuto in soccorso di una donna residente nel quartiere Santa Rita; la donna aveva chiesto aiuto al 112 Numero Unico di Emergenza perché violentemente aggredita in casa dal marito. Gli agenti, intervenuti tempestivamente e fattisi aprire il portone da un condomino, individuavano l’alloggio dal quale erano stati chiamati i soccorsi e rendevano inoffensivo l’uomo, nonostante l’intervento della polizia, continuava ad accanirsi contro la donna, vistosamente ferita al capo.

Presa in consegna dal 118 e prontamente medicata la donna ricostruiva la vicenda insieme agli agenti: a causa di un litigio sorto per futili motivi nel pomeriggio, l’uomo, un cittadino italiano di circa 50 anni, solito tenere un comportamento aggressivo e maniacale nei confronti della moglie, durante l’ennesimo attacco d’ira aveva perso la pazienza iniziando a picchiarla dapprima a mani nude, salvo poi prenderla a colpi di statuetta in coccio, che le aveva spaccato in testa.

La donna aveva denunciato le violenze, che andavano avanti da anni, nei mesi scorsi. L’uomo negava ogni addebito dicendo che l’mabulanza non era necessaria per curare la moglie che aveva pestato. E’ stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e denunciato per minacce ed oltraggio a Pubblico Ufficiale.

(13 agosto 2019)

©gaiaitalia.com 2019 – diritti riservati, riproduzione vietata