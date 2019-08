Convegno “Giornata mondiale della prevenzione del suicidio: Uno sguardo sull’adolescenza”. Il 10 settembre

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Sociale

Si terrà a Torino il 10 settembre, presso l’Auditorium della Città Metropolitana di Corso Inghilterra, il convegno “Giornata mondiale della prevenzione del suicidio: Uno sguardo sull’adolescenza”, promosso dall’associazione La Tazza Blu in collaborazione con l’associazione Social for Inclusion e con il patrocinio della Città di Torino e della Città Metropolitana di Torino.

Il Convegno intende porre l’attenzione sulla prevenzione del suicidio in adolescenza affrontando i motivi del malessere oscuro dei giovani e le cause del suo manifestarsi. La conferenza permette di aprire una finestra sugli studi compiuti e sulle tendenze della ricerca il cui oggetto è prima di tutto una ferita della nostra società le cui cause sono parte del nostro agire sociale e rappresenta un’attività formativa e di sensibilizzazione per le figure adulte di riferimento quali genitori, docenti, personale non docente della scuola e tutta la comunità educante.

Il suicidio è la seconda causa di morte tra gli adolescenti tra i 14 e i 19 anni

I progetti sono “Non so perché lo faccio” e “Emozioni in vista”, attraverso questi, si intende favorire la possibilità di dialogo e di eventuale richiesta di aiuto in momenti di difficoltà, non necessariamente causati da un disagio manifesto, ma anche semplicemente legati alla fase evolutiva che i ragazzi vivono durante gli anni della pre-adolescenza, in un’ottica preventiva.

