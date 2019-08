Viaggia con un grosso coltello nello zaino. La Polfer interviene

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Cronaca

Poco dopo le 03.00 di venerdì 23 agosto, alla stazione di Torino Porta Nuova, la Polfer controllando i documenti di un cittadino nigeriano di 21 anni, ha notato come il giovane cominciasse a dare evidenti segni di nervosismo. Perquisito il suo zaino, hanno trovato un coltello di grosse dimensioni.

All’atto della perquisizione personale veniva poi rinvenuta sostanza stupefacente divisa in varie confezioni che, ad ulteriori analisi presso il locale Gabinetto di Polizia Scientifica, risultava essere del tipo marijuana con un peso complessivo di quasi 9 grammi. Il 21enne, con numerosi pregiudizi di polizia riguardanti lo spaccio di stupefacenti, il porto abusivo d’arma e violazioni del testo unico dell’immigrazione, è stato tratto in arresto.

Sempre durante i medesimi controlli veniva denunciato per detenzione ai fini di spaccio un cittadino ghanese di 22 anni, trovato in possesso di circa 20 grammi di marijuana e veniva sanzionato per detenzione di stupefacente un 35enne italiano poiché in possesso di cocaina.

Infine, il 26 agosto intorno a mezzogiorno veniva fermato e sottoposto a controllo un cittadino italiano che si aggirava con fare sospetto all’interno della Stazione. L’uomo era evaso da una comunità terapeutica di Parma dove era detenuto. Il ragazzo, già noto alle forze di Polizia, risultava avere precedenti per rapina e violenza sessuale commessi anche in ambito ferroviario. Essendo la misura ancora attiva, ed essendosi il soggetto dileguato già in precedenza, come disposto dal Magistrato di Sorveglianza, la Polfer procedeva a riaccompagnare lo stesso presso la comunità di cui è ospite.

(27 agosto 2019)

