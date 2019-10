Torino, fino al 13 ottobre il Festival The Vegetarian Chance. Cucina e Cultura vegetariana

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Cultura

In tutti i consessi dedicati al cibo non si fa che sentire il magico mantra “Cibo del futuro”. Si manifesta una vaga volontà di ripensare al modo di nutrirci, ma poi in realtà si rimanda tutto a un’epoca di là da venire. Ma il Domani del cibo è oggi, come abbiamo provocatoriamente intitolato la sesta edizione del nostro Festival.

Anche se non tutti gli ambientalisti lo urlano a squarciagola è oggi che dobbiamo cambiare il nostro modo di nutrirci. Lo dice lo scrittore americano Safran Foer nel suo ultimo libro (Possiamo salvare il mondo prima di cena, Guanda) e che abbiamo intervistato per il Festival. Ma cosa possiamo mangiare? Come godere del cibo, del suo gusto e della sua funzione sociale?

A The Vegetarian Chance a Torino il pubblico troverà suggerimenti e motivi per riflettere.

Venerdì 11 è la giornata dei contenuti e dell’informazione con una sessione al mattino e una al pomeriggio. Quella del mattino proporrà a giornalisti, addetti ai lavori e pubblico un programma molto denso di informazioni. Aprirà un messaggio video di Safran Foer ai partecipanti. In scaletta Torino città veg con autorità e ristoratori a base vegetale della città. Poi un sondaggio su “L’attitudine vegetariana dei giovani”, realizzato da EUMETRA MR e Renato Mannheimer per TVC/Lavazza. Tre nostri partner Lavazza, Ricola e NaturaSì esporranno la loro idea di sostenibilità. Due ospiti dal Giappone, Yoshiko Hondo e Monika Kimiko, introdurrano la prima edizione di The Vegetarian Chance Japan prevista per giugno 2020. Convincere gli chef stellati a essere più veg è l’obiettivo della Carta di Pietro Leemann, che sarà presentata con il progetto sportivo The Vegetarian Tour e un filmato. Chiuderà la sessione Safran Foer in una videointervista di Gabriele Eschenazi. Ai giovani e agli ambientalisti è dedicata la sessione del pomeriggio dalle ore 17.00 con gli interventi del professor Fausto Gusmeroli, Oliviero Alotto, atleta ambientalista, Anne De Carbuccia (One Planet One Future) in un messaggio video e il documentario One Ocean e gli attivisti di Fridays for Future e Extinction Rebellion.

Ecco i nomi dei concorrenti di quest’anno: Walter Casiraghi (Russia-Italia), Gabriele Grilli (Italia), Shu Yuan Chen Tsai (Spagna-Taiwan), Ueda Satoru (Italia-Giappone), Baek Sunjing (Giappone- Corea), Sylvester Schatteman (Belgio), Gabriele Vergura (Italia), Hayao Watanabe (Italia-Giappone). La cucina a vista di EDIT permetterà al pubblico di seguire il lavoro dei cuochi in cucina e dopo la premiazione sarà proposto in vendita un originale piatto “8×8” che conterrà finger food preparati dai concorrenti. In abbinamento cocktail vegetali dei mixologist di EDIT.

Molti gli appuntamenti gastronomici di quest’anno che si avvalgono delle strutture di EDIT, un luogo pensato e progettato per promuovere il buon cibo. Il tradizionale cappuccino con brioche può essere rivisitato e reso più salutare. Lo racconta in Colazione su Vega sabato 12 alle 11.00 Jenny Sugar, health&food coach, con Lavazza e la pasticceria di Chiodi Latini e Grezzo.

La Joia Academy con Pietro Leemann e Sauro Ricci quest’anno ha deciso di provocare e presenta sabato 12 alle 13.15 Love: riflessione gastronomica sull’amore carnale, terreno e spirituale. Luca Andrè di Soul Kitchen racconterà Idee torinesi per una nuova cucina vegetale. A chi del gusto del caffè non ha un’idea precisa o ne vuole sapere di più è dedicato il Laboratorio di Lavazza sul Caffè delle origini alle ore 15.00.

Da Barilla arriva la proposta di uscire dalle convenzioni e assaggiare “gli spaghetti di legumi”. A renderli gustosi penserà lo stesso Pietro Leemann alle 15.45. Dalla soia si può produrre un “formaggio”, che non è il tofu. Per farlo assaggiare al pubblico l’azienda giapponese Plant Based Food Export Association si avvale del torinese Vittorio Castellani aka Chef Kumalè, il maggior esperto italiano di cucine del mondo.

Show cooking alle 18.00.

Sabato sera alle 19.45 evento d’eccezione con una cena veg gourmet a più mani nel ristorante di EDIT.

Partecipanti: Pietro Leemann (Joia), Federico Zanasi (La Nuvola), Andrea Ferrucci (Marcellin), Umberto Chiodi Latini (Vintage), Virginia Cattaneo e Riccardo Festa (EDIT restaurant). Vini di Casina Bric.

Costo 100 euro. Da prenotare: https://editristorante.dinesuperb.com

Domenica 13 ottobre dalle ore 12 alle 15 ci sarà un brunch vegetariano a 22 euro con quattro ristoranti veg di Torino coordinati da Jenny Sugar: L’Orto già Salsamentario, Mezzaluna, Sale in Zucca, Soul Kitchen.

Dell’importanza della biodiversità per il futuro della nostra alimentazione parleremo con agricoltori presentati da Oliviero Alotto di Slow Food. Al rientro da un suo viaggio in India Leonardo Caffo racconterà sabato alle 17 come in quel paese vegetarianismo e spiritualità si combinano e integrano per trasmettere valori e consapevolezza. Arriverà da Los Angeles la chef Nina Curtis per descrivere sabato alle 16.30 lo scenario vegano negli Usa e la sua opera in favore della cucina vegetale. Vegetarianismo sì o no e perché. Ne parleranno i protagonisti dell’Open Lab di NaturaSì-Ecor curato da Giovanni Buccheri.

