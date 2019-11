Quattro arresti per spaccio di droga via tunnel del Monte Bianco

di Redazione #Aosta #Cronaca

Sgominato dalle Forze dell’Ordine un traffico internazionale di cocaina ed eroina che alimentava il mercato dell’Alta Savoia (Francia) attraverso l’Italia, passando per tunnel del Monte Bianco. Arrestati due giovani albanesi che viaggiavano a bordo di una Mercedes, fermati proprio all’imbocco del traforo.

“In tasca” i due avevano centomila euro in contati e in banconote di piccolo taglio, nascoste nel motore. I due erano in possesso di un visto turistico e arrivano in Francia in media ogni tre settimane portando eroina e cocaina destinate a due spacciatori loro connazionali. Il denaro provento dello spaccio veniva poi lavato attraverso l’acquisto in Svizzera auto di alta gamma pagate in contanti, che vwenivano rivendute in Albania.

Dopo l’arresto le Forze dell’Ordine hanno trovato un alloggio usato come laboratorio a Saint-Julien, vicino al confine svizzero, al cui interno hanno trovato 60mila euro in contanti, 1,5 kg di eroina, 1,7 di cocaina e 1,7 di prodotto per il ‘taglio’ della droga. Corriere e spacciatori sono stati arrestati. Il valore della merce sequestrata è stimato in circa 500 mila euro.

