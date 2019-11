Spaccio alla Crocetta: un arresto

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Cronaca

Nel pomeriggio di martedì 26 novembre, nel corso di una mirata attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli investigatori della Squadra Mobile hanno sorpreso un ventenne senegalese sprovvisto di documenti mentre vendeva dosi di cocaina e di crack nel quartiere Crocetta.

’uomo, G.C., nato nel 1998, irregolare sul t.n., vistosi scoperto dalle pattuglie dei Falchi, non ha esitato a darsi alla fuga tra le automobili in transito lungo Corso Re Umberto, lanciando sotto un’auto in sosta un involucro con 17 dosi di crack e 26 dosi di cocaina, per complessivi 37 grammi, risultati positivi al narcotest. L’arresto testimonia come il fenomeno dello spaccio delle sostanze stupefacenti si stia spostando nell’ultimo periodo verso la zona centro residenziale della città. Le indagini dattiloscopiche effettuate nei confronti dell’arrestato hanno indicato che dal 2015 – anno in cui risulta censito in banca dati interforze – ad oggi, la Polizia di stato lo ha denunciato più volte per aver fornito false attestazioni sull’identità personale e per non aver ottemperato all’ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso nel 2018 dal Questore di Torino.

Per il centroafricano, ultimate le verifiche del caso e la compilazione dei verbali, si sono aperte le porte del carcere “Lorusso e Cutugno”, dove è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

(28 novembre 2019)

