Cronaca Torino, rapina in supermercato e oltre cento mila euro di sanzioni ad una sala Bingo di Piazza Massaua

Intorno alle ore 23 di lunedì 2 dicembre due cittadini stranieri sono entrati in un supermercato di via Stradella, zona Madonna di Campagna. I due uomini, di nazionalità marocchina, dopo aver girato per qualche minuto tra gli scaffali, si sono diretti verso l’uscita. Il vigilantes in servizio presso l’esercizio commerciale ha notato che i due individui, nel camminare, portavano una mano al basso ventre nel tentativo di sorreggere qualcosa; intuendo che potessero occultare della merce, ha chiesto loro di mostrare cosa nascondessero sotto i pantaloni. In un primo momento i due cittadini hanno negato di avere addosso qualcosa, per poi tirare fuori una bottiglia di vino rosso ed una di vino liquoroso. Vista la scena un dipendente del supermercato ha allertato gli agenti della Polizia di Stato. I due uomini a quel punto hanno tentato la fuga, ma il vigilantes è riuscito a guadagnare rapidamente l’uscita, inserendosi tra loro e la porta.

L’arrivo della Squadra Volante ha portato all’arresto dei due individui per rapina aggravata.

Nel pomeriggio di martedì 3 dicembre, il personale del Comm.to San Paolo, coadiuvato da alcune pattuglie del Reparto Prevenzione Anticrimine, ha effettuato un controllo straordinario del territorio nella zona di competenza del Commissariato. Sono state 57 le persone complessivamente identificate nelle vie Pollenzo, Caraglio, Volvera.

I controlli hanno interessato anche il Bingo di Piazza Massaua, all’interno del quale sono state sottoposte a sequestro amministrativo 57 slot-machine collocate in violazione all’articolo 5 comma 1 della Legge Regionale 9/2016, essendo troppo vicine ad istituti bancari. Il titolare dell’esercizio è stato sanzionato per un totale di 114.000 euro (2000 euro per ogni dispositivo).

