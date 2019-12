Torino, al via pubblicazione di un nuovo bando per la gestione dei canili comunali

di Redazione, #Torino twitter@torinonewsgaia #Animali

La convenzione per la gestione dei canili comunali scadrà il 31 dicembre prossimo e la Città di Torino, con una delibera approvata nel corso della riunione di Giunta di oggi e presentata dall’assessore Alberto Unia, intende cogliere l’occasione del nuovo bando per ridefinire l’organizzazione dell’attività di tutela degli animali, e in particolare la gestione dei canili.

La pubblicazione imminente del nuovo bando permette infatti di affrontare in modo radicalmente nuovo questa importante funzione del Comune e di superare alcune criticità, come la condizione ormai insostenibile in cui versa il canile sanitario di via Germagnano. Questa struttura verrà infatti chiusa e le funzioni di cura e di assistenza degli animali ospiti saranno trasferite nel triennio 2020-22 alla facoltà di Veterinaria dell’Università di Torino, grazie a un accordo che coinvolge anche il Comune di Grugliasco, nel cui territorio sono collocate le strutture della facoltà. Nei locali della facoltà adibiti a canile sanitario saranno ospitati cani vaganti catturati in città, cani e gatti sottoposti a sequestro amministrativo e giudiziario per i dieci giorni di osservazione sanitaria prescritti per legge. La gestione di queste attività potrà prevedere anche l’assistenza sanitaria nel canile rifugio. Nel corso del triennio verrà progettato e realizzato un nuovo edificio sanitario all’intero del canile rifugio di strada Cuorgné 139.

Il nuovo bando per il triennio 2020-22 prevede un radicale cambiamento organizzativo della struttura rifugio e di tutte le attività di cura degli animali, con attività di comunicazione e di apertura al pubblico, il controllo periodico e la possibilità di ridefinire la gestione e di sanzionare eventuali disservizi.

Queste le parole dell’assessore Alberto Unia:

La nostra attenzione è diretta a garantire la qualità della vita e la salute dei nostri ospiti e la loro adozione da parte dei cittadini. Vogliamo un canile aperto, spazio di incontro tra animali in cerca di una casa e le persone che li amano e cercano un amico con cui condividere il tempo. Con questo provvedimento puntiamo a migliorare la qualità complessiva del servizio, grazie innanzitutto alla competenza dell’Università e alla disponibilità del Comune di Grugliasco che, insieme ad altri Comune dell’area a ovest di Torino, ha già avviato una simile collaborazione con la facoltà.

Lo stanziamento del Comune per le funzioni dei canili è, nel triennio, di 3 milioni e 750mila euro.

(17 dicembre 2019)

