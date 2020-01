Torino: pusher 34enne arrestato dagli agenti del commissariato San Secondo

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Cronaca

Avendo avuto notizia di una possibile attività di spaccio in un condominio di via Nuoro, gli agenti del commissariato San Secondo hanno controllato un cittadino italiano di 34 anni presso la propria abitazione rinvenendo nella stanza da letto dell’uomo quasi 1kg di marijuana, alcuni frammenti di hashish da confezionare, un bilancino di precisione, pellicola trasparente per imballare la sostanza, un coltellino ed un cellulare di cui si serviva il trentaquattrenne per la propria attività delittuosa.

Gli agenti trovavano poi all’interno di un borsello 40 grammi di cocaina e quasi 6700 euro in contanti. Nel corso degli accertamenti emergevapoi l’esistenza di un ulteriore domicilio a disposizione dell’uomo che veniva in seguito perquisito e nel quale gli agenti recuperavano nella sala da pranzo hashish e marijuana, un bilancino di precisione e un coltellino.

Il trentaquattrenne veniva così arrestato per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente e gli agenti riuscivano a recuperare sostanza stupefacente per quasi 1kg e 500 grammi.

(13 gennaio 2020)

