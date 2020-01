Dall’incontro sono emersi aspetti importanti per dare un segnale forte e una risposta energica e determinata da parte delle Istituzioni e delle Forze dell’Ordine del territorio local e affinché questo tipo di fenomeni trovi efficaci e continuative forme di contrasto.

Si sta facendo riferimento alla convocazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che era stato richiesta, a nome della Giunta e dell’intera Amministrazione Comunale, dal Vicesindaco Davide Buzzi Langhi a seguito di alcuni gravi fenomeni di vandalismo e di furti ai danni di negozi ed esercizi commerciali del centro cittadino di Alessandria tra gli ultimi giorni dello scorso dicembre e i primi del corrente mese di gennaio.

“Detto fatto”: così si può sintetizzare il senso di quanto accaduto nei giorni scorsi e che, nell’incontro di questa mattina in Prefettura ad Alessandria, ha trovato il suo compimento istituzionale e operativo, ai massimi livelli.

Concluso Comitato per Ordine e Sicurezza Pubblica su recenti atti vandalici ad Alessandria

