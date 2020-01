Emergenza Smog, a Torino scatta il Semaforo Viola. Blocco traffico dalle 7 alle 20, anche per auto diesel euro5

di Redazione, #Torino twitter@torinonewsgaia #Ambiente

Il 16 gennaio si è registrato per il ventesimo giorno consecutivo un valore di PM10 superiore al limite di 50 mcg/mc stabilito dalla normativa europea. Pertanto, come stabilito dall’ordinanza definita in accordo con il tavolo metropolitano, da domani, venerdì 17 gennaio, il semaforo della qualità dell’aria sarà portato al colore viola: verrà, quindi, esteso l’orario del blocco del traffico, dalle 7 alle 20 anziché dalle 8 alle 19 come è avvenuto finora, e anche le auto diesel euro5 immatricolate dopo il 1 gennaio 2013 saranno ricomprese nel blocco. Restano valide tutte le altre misure finora adottate.

Si invitano cittadini a utilizzare la propria auto solo in caso di assoluta necessità e di tenere a 19 gradi il livello del riscaldamento domestico. Per sapere quali sono le altre prescrizioni da seguire per mantenere basso il livello delle emissioni si può consultare l’ordinanza al seguente link: www.comune.torino.it/emergenzaambientale/documenti/2019-20/Ord42-AA_27-09-2019.pdf

È disponibile anche un utile vademecum con le risposte alle domande più frequenti: www.comune.torino.it/emergenzaambientale/documenti/2019-20/faq_aria.pdf

(16 gennaio 2020)

