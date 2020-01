A Torino il convegno contro bullismo e cyberbullismo “Passa la palla!”. Il 7 febbraio

Per iscrizioni scrivere a emanuela.celeghin@cittametropolitana.torino.it . Cliccando qui il programma con il dettaglio degli interventi.

Interverranno la sindaca metropolitana Chiara Appendino, la consigliera delegata della Città metropolitana di Torino e vicepresidente ANCI Piemonte Barbara Azzarà e l’assessore all’Istruzione della Città di Torino Antonietta Di Martino, gli esperti Claudio Longobardi del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino, Rosalba Morese dell’Università della Svizzera italiana di Lugano, Elena Ferrara dell ‘ USR per il Piemonte e Orazio Pirro del Dipartimento Materno Infantile Asl Città di Torino. In allegato la locandina.

Il convegno si svolgerà il prossimo 7 febbraio dalle ore 14 alle 17 nell ’Auditorium della Città Metropolitana di Torino , in Corso Inghilterra 7, alla presenza del Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina.

La cura delle relazioni e delle reti sociali sarà al centro del convegno “Passa la palla!” promosso dalla Città metropolitana di Torino e dall’Associazione Social for Inclusion, con la collaborazione di ANCI Piemonte, in occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo.

