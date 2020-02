Dipendente di un supermercato si impossessa di denaro dalla cassaforte

A casa del quarantacinquenne, gli agenti della Squadra Volante rinvengono poi altre banconote da 5 euro, di nuova emissione e non usurate, riconducibili a quelle consegnate giornalmente dall’istituto di vigilanza. Il dipendente del supermercato viene arrestato per furto aggravato e posto ai domiciliari. Tutto il denaro rinvenuto viene quindi restituito.

Al loro arrivo gli agenti, fermato l’uomo ed effettuata una perquisizione dei locali Direzione e cassaforte, trovano, occultata dietro un apparecchio elettronico, una mazzetta fascettata con 100 banconote da 5 euro della quale il dipendente si era disfatto nel momento in cui il direttore lo aveva sorpreso entrando nella stanza.

Da tempo i responsabili del supermercato di via Gaidano si erano resi conto che dal fondo cassa dell’esercizio mancava denaro contante, ammanchi sempre più alti fino a raggiungere la somma di 5800 euro. Tutto ciò fino a giovedì scorso, quando un dipendente del supermercato viene visto entrare in Direzione, stanza dalla quale si accede al locale cassaforte. L’uomo viene colto dal direttore proprio mentre richiude la porta di quest’ultima stanza, fornendo una scusa sulla sua presenza lì. Del fatto viene avvertita la Polizia, nel frattempo, però, il reo un cittadino italiano di 45 anni cerca di disfarsi delle chiavi della stanza cassaforte.

