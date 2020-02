Costigliole d’Asti, il 16 febbraio #Inscena Klinke” di Artemakia

di Redazione #Asti twitter@torinonewsgaia #Spettacolo

Dopo tre “tutto esaurito”, continua il programma della “Mezza Stagione”, il cartellone della stagione invernale 2019.2020 del Teatro Municipale di Costigliole d’Asti, che si conferma nel panorama dei teatri regionali.

Il prossimo appuntamento sarà domenica 16 febbraio alle ore 16 con lo spettacolo “Klinke” di Artemakia con in scena i noti artisti di circo teatro Olivia Ferraris e Milo Scotton. Uno spettacolo internazionale per la classica domenica a teatro per bambini (dai tre anni) e famiglie. Milo Scotton è l’unico italiano diplomato alla famosa “Ecole Nationale de Cirque” di Montréal in Canada, da cui nascono il “Cirque du Soleil” e il “Cirque Eloize”.

Lei viaggia il mondo in una scatola, lui è pronto a tutto pur di star lontano dai problemi… Un corteggiamento mozzafiato per una bizzarra storia d’amore. Tra scatole, scale e valigie, nel ritmo prevedibile del quotidiano spunta l’insolito gioco di Klinke: un diablo per brindare, una cascata di calzini, uno scambio di clave “all’arrabbiata” e un tessuto intrecciato di poetiche acrobazie.

Cosa potrà mai succedere al confine sottile tra poesia ed euforia se si è in balìa degli equilibri più incerti? A Milo e Olivia piace stravolgerli lasciandovi a bocca aperta. “Klinke” è uno spettacolo che fonde e sublima le principali arti di rappresentazione (teatro, danza, tecniche circensi) inserendosi nel filone narrativo definito nouveau cirque o circo teatro: una forma di intrattenimento capace non solo di tenere adulti e piccini incollati alle loro sedie col fiato sospeso, ma anche di divertire ed entusiasmare un pubblico di tutte le età con personaggi eccentrici. Equilibri a 4 m d’altezza, acrobatica su scale in piedi nel vuoto, scalate al cielo su lunghi tessuti verticali, manipolazione di oggetti, verticalismi.

A seguire merenda in teatro.

Info: 3392532921 | www.teatrodegliacerbi.it | facebookteatro.degli.acerbi.

(11 febbraio 2020)

