Torino: ancora un tentativo di truffa col tampone COV-19. Anche questa volta, la vittima non ci casca

E’ successo ieri in via Veglia: sono da poco passate le 10 quando suona il citofono a casa di una signora, classe ’47: a rispondere dall’altra parte è un soggetto che riferisce di dover salire in casa per farle il tampone del test del COV-19.

La donna, però, anche grazie alla campagne informative degli ultimi giorni a riguardo, si insospettisce e risponde di non essere interessata. Immediatamente, contatta il 112 NUE per segnalare il truffatore, del quale ben presto si perdono le tracce.

(27 febbraio 2020)

