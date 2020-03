Torino, fermato per aver rubato sette paia di pantaloni. In uno stabile in via Aosta due arresti per tentato furto aggravato in concorso

di Redazione, #Torino twitter@torinonewsgaia #Cronaca

Un cittadino marocchino di 25 anni è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante per rapina. Domenica pomeriggio, lo straniero è entrato in un negozio di abbigliamento di via Nizza e dopo essersi impossessato di alcuni capi si è dato alla fuga in via Corrado Corradino, non prima di aver spintonato una dipendente del negozio per darsi alla fuga. Dopo l’allarme, ricevute le descrizioni dell’uomo in fuga, gli agenti della Squadra Volante si sono messi alla sua ricerca, rintracciandolo in piazza Filzi.

Quando è stato fermato il venticinquenne aveva con sé 7 paia di pantaloni rubati nel negozio di via Nizza che sono stati poi riconsegnati al negozio di abbigliamento.

In uno stabile di via Aosta, invece, hanno cercato di introdursi in un alloggio, ma sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Volante. Due cittadini marocchini di 25 e 22 anni sono stati notati armeggiare sulla porta d’ingresso di un alloggio con una roncola e una mazzetta di ferro. I due, dopo aver divelto la porta d’ingresso, si erano introdotti nell’alloggio. Dopo la notizia del furto in atto, una volante che transitava in zona è intervenuta tempestivamente. Nonostante i rei si fossero già allontanati dall’alloggio, interrotti nella loro azione dall’arrivo degli agenti, sono stati rintracciati e bloccati dai poliziotti al terzo piano dello stabile.

(4 marzo 2020)

@gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata

















Share and Enjoy !