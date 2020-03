Fderica Scanderebech: “Torino si è fermata. Grazie Torino”

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Cronaca

Federica Scanderebech, Consigliera Comunale di Torino da casa osserva la Città: “Sarebbe anche una bella giornata, si vedono tutte le montagne innevate, fosse un giorno di ferie chissà quanto sport si potrebbe fare con gli amici e con la famiglia, ma in questo momento non mi manca nulla: mi sento in dovere di rimanere a casa, di tutelare la gente che nella quotidianità mi circonda, non sarà una dura rinuncia, lo faccio per il mio bene, della mia famiglia, dei miei amici, di tutti i Torinesi e gli Italiani.

La mia giornata sta passando al telefono, sui social, a rispondere a tutti coloro che mi stanno inondando di domande, chiedono cosa si possa fare e cosa no, ho delle incertezze anche io sulle risposte da dare; cerco di informarmi, di chiedere agli Assessori e alle persone che meglio possono interpretare le azioni da adottare. E poi la fuori dalla mia finestra vedo idealmente i post sui social e gli annunci anche appesi alle porte di ingresso dei vari ristoranti, dei bar, di molti negozi che spontaneamente, e con grande spirito di sacrificio, hanno chiuso anche prima delle 18, e lo hanno fatto non solo per tutto il giorno ma lo faranno da oggi fino al 3 aprile. Vedo con orgoglio foto di dehors senza sedie, vuoti; sento il silenzio fuori dalla finestra, poche auto e i marciapiedi deserti. Ma questo è il grande senso civico di una Città che oggi come mai ha dimostrato di essere unica nella risposta all’appello del Governo di rimanere a casa. Grazie Torinesi, grazie di cuore per aver risposto con questo grandissimo senso di responsabilità anche se non a tutte le realtà era stato richiesto. Avete spontaneamente chiuso le vostre attività, nonostante le preoccupazioni sulle ricadute economiche che si riverseranno inevitabilmente.

Non sono preoccupata, sono fiera, commossa ed orgogliosa di una Città che reagisce così. Torino si è fermata e lo ha fatto per il bene di tutti. Insieme ce la faremo e sconfiggeremo questo coronavirus. Mi sento parte di una Città stupenda! Grazie Torino!”

Così un comunicato stampa giunto in redazione.

(11 marzo 2020)

©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietaata



















Share and Enjoy !