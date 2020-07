Torino: spacciavano e avevano in casa una pistola. Due arresti a San Salvario

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Cronaca

Martedì sera gli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia impegnati in un servizio di polizia giudiziaria, hanno intercettato due persone in via Monti, una delle quali, 34enne straniero aveva in tasca 700 euro dei quali non ha saputo fornire la provenienza, cercando al contempo di eludere il suo reale domicilio.

Durante la perquisizione domiciliare, in un’abitazione della stessa via, occupata anche da un suo connazionale di 27 anni presente in casa, i poliziotti hanno trovato una decina di grammi di cocaina e un bilancino di precisione. All’interno di un armadio, gli agenti trovano anche una pistola semiautomatica risultata rubata a inizio anno. Alla luce dei fatti, i due sono stati tratti in arresto per ricettazione, detenzione abusiva di armi e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

(26 luglio 2020)

©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata