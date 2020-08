Teatro degli Acerbi in scena a Montegrosso d’Asti il 18 agosto

di Redazione #Spettacolo twitter@gaiaitaliacom #Cultura

Continua con grande seguito di pubblico e apprezzamenti il festival “Paesaggi e oltre”, teatro e musica d’estate nelle terre dell’UNESCO. L’iniziativa è promossa dalla Comunità Collinare tra Langa e Monferrato con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione CRAsti e Fondazione CRT e la collaborazione della Fondazione Piemonte dal Vivo.

La direzione è del Teatro degli Acerbi.

Ha il patrocinio e il contributo dell’Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato UNESCO ed una rinnovata partnership con il nuovo Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. Il prossimo appuntamento sarà per bambini e famiglie, martedì 18 agosto alle ore 18 a Montegrosso d’Asti nel cortile della Scuola Materna con il nuovo spettacolo “Pollicino Pop” di Teatro Invito. Nella frescura del cortiletto, sotto le piante e con vista sull’abitato di Montegrosso, un nuovo spettacolo per bambini e famiglie.

Essere la moglie di un orco non è facile. Non è mai contento, ha veramente un pessimo carattere e per di più è assolutamente insaziabile. Tutte le sere, tornando a casa, si lamenta per la cena, non ne ha mai abbastanza. E poi mi tocca pulire i suoi stivali (chissà dove andrà a cacciarsi per riempirli così di fango?), e quando alla fine brontolando se ne va a letto, russa come un battaglione di Ussari. Però, in fin dei conti, è un ottimo marito, non fosse per il fatto che è ghiotto di bambini. Insomma la nostra vita coniugale continuava nel solito noioso tran tran, finché una sera si presentò alla porta quel piccoletto. Lui e i suoi sei fratelli ci hanno messo tutto a soqquadro…”