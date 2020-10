Torna Weekendletterari 2020 #WLWeb2020 tra gli ospiti la cantante Adriana Spurìa e Daniele Gattano

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #WLWeb2020

Tornano i Weekendletterari Web di Gaiaitalia.com Edizioni, anche nelle giornate del 17 e 18 ottobre, per poi occupare anche i due weekend centrali di novembre: molti gli ospiti. E tutti interessanti. Dalle 15.45 in diretta dagli Stati Uniti la scrittrice e docente Patricia Mazuera ci parlerà della situazione politica americana alla viglia delle elezioni di novembre; ci collegheremo poi con Bari per parlare della manifestazione a favore della Legge contro l’Omofobia, con noi presidente di Arcigay. Subito dopo l’attore e autore Alessandro Giova ci dirà che gusto c’è a fare teatro quando il teatro non c’è, quindi alle 16.30 la cantante Adriana Spuria presenta in anteprima il suo nuovo singolo (bellissimo) chiamato Vero Amore.

Dalle 16.50 un giro a Palazzo Grassi con Emilio Campanella, a parlar d’arte e fotografia. Dalle 17.00 l’appuntamento con Giuseppe Sciarra regista cinematografico censurato per una scena dove non c’era niente da censurare e che vedremo insieme, e a seguire in diretta da Roma con Rosario Coco e la manifestazione #NonUnPassoIndietro a favore della Legge Contro l’Omofobia.

Il 18 ottobre avremo con noi dalle 15.45 il nostro direttore Monica Maggi che ci parlerà della sua iniziativa Pagine Viaggianti, dalle 16 Le Brugole, un duo teatrale che son favolose, e dalle 17 Daniele Gattano, attore e comico che debutterà con il suo nuovo spettacolo al Lovers Film Festival di Torino.

L’appuntamento è visibile su Facebook @gaiaitaliacomedizioni, @lavascadeipesci, @gaiaitaliacomedizioni, @Weekendletterari; via twitter @gaiaitaliacom e via YouTUbe dal canale La Vasca dei Pesci. Tocca cercarlo. L’appuntamento trasmesso anche dalle home page dei nostri quotidiani Gaiaitalia.com Notizie | Torino e Gaiaitalia.com Notizie | SUD.

(16 ottobre 2020)

