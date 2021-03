Scanderebech (Forza Italia): vitata mozione riduzione Cosap per ponteggi

di Redazione, #Politica

Approvata dal Consiglio Comunale di Torino all’unanimità (25 voti favorevoli su 25 consiglieri presenti) una mozione per favorire la riqualificazione edilizia della città, prima firmataria Federica Scanderebech – Forza Italia.

Dichiara il Vice Capogruppo di Forza Italia Torino Federica Scanderebech: “Nell’estate dell’anno 2017 la Città aveva avviato una ricerca di partner privati che, anche attraverso azioni da parte di sponsor, facilitassero la ripresa di interventi di manutenzione e riqualificazione degli stabili privati cittadini. Fu pertanto pubblicato sul sito web della Città un avviso per la ricerca di partner in affiancamento alla Città e per rilanciare, in particolare, gli interventi di rifacimento delle facciate degli stabili. Grazie alla collaborazione tra la Città ed Unicredit in un solo anno si era potuto registrare un 25% in più di ristrutturazioni, grazie anche alle agevolazioni messe in atto. L’ottimo successo dell’iniziativa iniziata il 7 febbraio 2018 e terminata il 6 febbraio 2019 ha consentito ai due partner di mettere in campo nuove iniziative per rilanciare la cura degli stabili cittadini, con l’obiettivo comune di riqualificare il patrimonio edilizio urbano della Città. L’obiettivo dell’iniziativa congiunta di Città ed Unicredit fu ampliato ad un più generale supporto alla riqualificazione del patrimonio edilizio, ed in particolare abitativo, di Torino. La Città aveva dunque attuato riduzioni della COSAP pagata per la predisposizione dei ponteggi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione. Nel suo insieme, infatti, si prevedeva che la Città introducesse delle incentivazioni alla riqualificazione degli edifici privati, riducendo in modo significativo gli oneri sostenuti dalla proprietà degli immobili per l’occupazione del suolo pubblico necessaria alla realizzazione degli interventi”.

Aggiunge Scanderebech (Forza Italia): “In un momento in cui una delle priorità per la ripresa economica della città sarebbe una concreta ripartenza dell’edilizia credo che sia indispensabile che anche il Comune faccia la sua parte. Il documento votato impegna Sindaca e Giunta comunale a valutare ogni forma di collaborazione con gli istituti bancari al fine di promuovere la ricerca di sponsor e partner per il rifacimento delle facciate e dei lavori edili degli edifici e favorire la ripartenza dell’edilizia. Si chiede anche di valutare sistemi di riduzione della Cosap pagata per la predisposizione dei ponteggi necessari all’avvio delle riqualificazioni cittadine, qualora vi fossero le necessarie coperture economiche finanziarie. Infine, qualora vi fosse la disponibilità delle risorse umane necessarie, la mozione chiede di mettere in campo tutte le azioni necessarie per potenziare il personale degli uffici competenti e ridurre la burocrazia e le liste di attesa dell’autorizzazione delle pratiche di suolo pubblico per l’installazione dei ponteggi”.

Conclude il Vice Capogruppo di Forza Italia Federica Scanderebech: “L’approvazione di questa delibera è un segnale importante di attenzione verso tutto il comparto che ruota attorno all’edilizia e potrebbe dare un nuovo slancio assolutamente auspicabile”.

(9 marzo 2021)

