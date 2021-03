Furia (PD) sulle nomine della Segreteria Nazionale Letta: Piemonte tenuto nella giusta considerazione

di Redazione, #Politica

“Auguro buon lavoro alla segreteria nazionale del Partito Democratico da poco annunciata. Finalmente il Piemonte è stato tenuto nella giusta considerazione nella composizione degli organismi nazionali. Siamo certi che Chiara Gribaudo, Anna Rossomando, Enrico Borghi e Mauro Berruto faranno un ottimo lavoro di squadra per il paese e per le esigenze del territorio. Ringrazio Stefano Lepri per il servizio offerto nella segreteria nazionale precedente”, così un comunicato del segretario regionale del PD Piemonte, Paolo Furia, dopo la nomina della segreteria nazionale del PD.

Il Segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, ha infatti nominato la Segreteria nazionale, di cui, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, darà comunicazione alla Direzione nazionale, che è così composta:

Europa, Affari internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Lia Quartapelle , 38 anni, parlamentare

Istituzioni, Tecnologie e Piano Nazionale di Riforma e Resilienza

Antonio Nicita , 53 anni, docente universitario

Transizione ecologica, sostenibilità e infrastrutture

Chiara Braga , 41 anni, parlamentare

Missione Giovani

Chiara Gribaudo , 39 anni, parlamentare

Politiche per la Parità

Cecilia D’Elia , 57 anni, portavoce della Conferenza nazionale delle donne democratiche

Politiche per la Sicurezza

Enrico Borghi, 53 anni, parlamentare

Giustizia e Diritti

Anna Rossomando , 57 anni, parlamentare

Economia e finanze

Antonio Misiani , 52 anni, parlamentare

Sviluppo economico, Terzo Settore, Missione PMI

Cesare Fumagalli , 67 anni, Segretario nazionale di Confartigianato Imprese dal 2005 al 2020

Istruzione, Università e Ricerca

Manuela Ghizzoni , 59 anni, ex parlamentare

Cultura

Filippo Del Corno , 51 anni, compositore e operatore culturale, assessore alla Cultura del Comune di Milano

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Susanna Cenni , 57 anni, parlamentare

Salute

Sandra Zampa , 64 anni, giornalista, ex parlamentare

Sport

Mauro Berruto , 51 anni, giornalista e formatore. CT della Nazionale maschile italiana di Pallavolo dal 2010 al 2015

Autonomie territoriali e Enti Locali

Francesco Boccia , 52 anni, parlamentare

Organizzazione

Stefano Vaccari , 53 anni, ex parlamentare

Enrico Letta formalizzerà successivamente la nomina del Coordinatore della Segreteria nazionale. Alla vicesegretaria Irene Tinagli è affidata la missione “Italia globale”. Al vicesegretario Peppe Provenzano sono affidate la missione “Prossimità”, le politiche del lavoro e il contrasto alle diseguaglianze.

Un rinnovamento cui spetta il compito di guidare il PD per le prossime battaglia politiche.

(18 marzo 2021)

