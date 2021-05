Prosegue il progetto “Biblioteca Diffusa a Poggiostrada e Circoscrizione 3”

di Redazione, #Torino

Articolazione del progetto Community Libraries del XXI secolo a Torino per l’attività di Biblioteca diffusa a Pozzo Strada e nella Circoscrizione 3, sostenuto dalla Direzione Creatività Contemporanea del MIC, Ministero della Cultura, nell’ambito del bando Cultura Futuro Urbano – Biblioteca Casa di Quartiere, l’iniziativa propone percorsi di coinvolgimento della comunità con le associazioni culturali e di promozione sociale del territorio.

Il progetto si avvale della collaborazione della Casa di Quartiere Cascina Roccafranca, della Fondazione Merz, della Circoscrizione 3 e di TorinoReteLibri Piemonte, la rete delle Biblioteche scolastiche di Torino e del Piemonte, per favorire lo sviluppo sociale e culturale tramite azioni di rigenerazione urbana che interessino persone di età, cultura e background differenti, con incontri e attività collettive che coinvolgano le comunità territoriali in processi partecipativi, valorizzando le reti già esistenti e utilizzando una metodologia che promuova percorsi virtuosi di cittadinanza attiva.

Fino al 17 giugno sono state organizzate soste aggiuntive del Bibliobus presso la Biblioteca civica Luigi Carluccio, in via Monte Ortigara 97, ogni giovedì dalle ore 10:30 alle 18:30. Dal 19 marzo al 25 giugno, il venerdì dalle ore 14:30 alle 18:30, a settimane alterne, è inoltre attivo un nuovo punto di sosta in Piazzale Chiribiri, di fronte alla Fondazione Merz, per invitare i cittadini a scoprirne le collezioni d’arte. Sono in programma anche percorsi di avvicinamento alle nuove tecnologie e alla Biblioteca digitale delle Biblioteche civiche torinesi.

Il calendario delle iniziative è arricchito da due incontri di riflessione e di confronto sul futuro delle biblioteche di quartiere a Torino: il primo, in programma venerdì 7 maggio alle ore 16 con Quante case ha la cultura? Esperienze di vicinanza tra libri e persone, in collaborazione con i Laboratori bibliosociali, vede un gruppo di addetti ai lavori (bibliotecari, operatori sociali, librai, educatori, insegnanti) interrogarsi sul ruolo delle biblioteche all’interno dei quartieri, quanto ‘si fanno casa’ e con quali enti istituzionali, attori sociali, gruppi formali e informali possono collaborare affinché la cultura sia un patrimonio vivo e partecipato. Visioni e riflessioni che attraversano la Circoscrizione 3 di Torino, si dipanano per l’intera città e toccano altre regioni d’Italia, per arricchirsi reciprocamente di fronte alle sfide del domani: ritessere legami sociali e prendersi cura delle culture presenti nelle comunità locali.

Il secondo incontro Biblioteche di quartiere in rete: azioni e visioni di un servizio di prossimità, in programma venerdì 14 maggio dalle 10 alle 12.30, è incentrato sull’esperienza, le proposte, la vitalità e gli impatti delle biblioteche di quartiere di tre città metropolitane, Torino, Milano e Bologna, utili per disegnare il profilo futuro delle Biblioteche civiche torinesi. Il programma completo e le modalità di iscrizione sono consultabili al seguente link: https://bct.comune.torino.it/programmi-progetti/progetto/community-libraries

I risultati delle interviste realizzate con i diversi interlocutori del territorio (utenti delle biblioteche, politici, bibliotecari, amministratori locali, operatori sociali, librai) e del questionario online che verrà somministrato nelle prossime settimane, verranno diffusi a partire da luglio 2021.

Martedì 4 maggio prende avvio una rassegna di eventi e iniziative culturali diffuse sul territorio e online, realizzata grazie al contributo di varie realtà della Circoscrizione 3, per arricchire le opportunità di collaborazione con le Biblioteche civiche torinesi. Aderiscono all’iniziativa: Gruppo ARCO, Coop Nanà, Compagnia Assemblea Teatro, Ass. Acmos, Ass. Culturale Arcipelago Patatrac – Opificiodellarte, Ass. Amalia, Ass. Gruppo Abele, Ass. ORME, ass. STAR, Centro Studi Società e Cultura, Ass. BLOOM Teatro, Biblioteca Gruppo Abele, Ass. Monginevro Cultura, Edizioni Pathos, Collettivo Arteinapnea, Giangiacomo Della Porta Editore, Libreria Belgravia, Libreria Binaria, Libreria Bufò, Libreria BIBLYOS, Libreria Oltre il catalogo, Libreria Pantaleon, Libreria Donostia, Libreria Il Melograno, Fumetteria STURIELLET, volontari e volontarie del Servizio Civile Universale delle Biblioteche Civiche Torinesi, Eleonora Frida Mino, Enrica Cavallo, Nadia Melano, Andrea Arnoldi e IL PESO DEL CORPO.

Il programma in costante evoluzione è consultabile sul sito delle Biblioteche civiche torinesi www.bct.comune.torino.it e su quello di Cascina Roccafranca www.cascinaroccafranca.it

(5 maggio 2021)

