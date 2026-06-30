Aggressioni ai giornalisti a Chivasso, Pentenero (PD): “Fatto grave e inaccettabile. Difendere la libertà di stampa e l’Articolo 21 della Costituzione”

“Quanto è accaduto oggi a Chivasso è di una gravità assoluta ed esprime una deriva che non possiamo e non dobbiamo tollerare in una società democratica”. Con queste parole Gianna Pentenero, presidente del gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale del Piemonte, interviene a seguito degli episodi di intimidazione e violenza verbale che hanno coinvolto alcuni operatori dell’informazione dopo un importante fatto di cronaca, un uomo gambizzato, legato a questioni interne alla criminalità organizzata. “Quanto hanno dovuto subire il cronista di Repubblica Torino Federico Gottardo, la giornalista de La Stampa Caterina Stamin – bersaglio di inaccettabili insulti verbali – e un fotogiornalista impegnato sul campo è, se possibile, ancora più grave. A tutti loro va la mia totale e incondizionata solidarietà”.

“Il lavoro in prima linea svolto quotidianamente dai giornalisti e dagli operatori dell’informazione” continua Pentenero “è un pilastro fondamentale per rendere più trasparente, aperta e matura la vita democratica di questo Paese. Non si tratta di una concessione, ma di un diritto fondamentale sancito chiaramente dalla nostra Costituzione all’Articolo 21. Come forze politiche – conclude la presidente del gruppo PD – abbiamo il dovere inderogabile di continuare a difendere, senza alcuna esitazione, il principio cardine della libertà di stampa. Accanto a questo, è prioritario garantire la massima sicurezza sul lavoro per tutti coloro che si muovono quotidianamente sul territorio al solo scopo di consentire alle cittadine e ai cittadini di conoscere i fatti in modo libero e indipendente”.

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Stupisce, ma nemmeno tanto, il silenzio dei leghisti che gridano alla “Remigrazione!” persino quando i colpevoli sono italiani, ma quando i fatti sono questi non dicono nulla. E se dicono, è pochissimo.

(30 giugno 2026)

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