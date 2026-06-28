Pd: Torino “Governare la transizione . Difendere in lavoro”. Lunedì 29 giugno Forum Industria sull’automotive con Andrea Orlando e il sindaco Stefano Lo Russo

Lunedì 29 giugno, alle ore 14, presso il Collegio degli Artigianelli, in corso Palestro 14 a Torino, si terrà il settimo appuntamento sulle filiere industriali, dedicato all’automotive, promosso dal Forum Industria del Partito Democratico, coordinato dall’ex ministro del Lavoro e responsabile Politiche industriali del Pd Andrea Orlando.All’evento, che si articolerà in quattro panel, dopo i saluti del segretario regionale e del segretario metropolitano di Torino del partito, Domenico Rossi e Marcello Mazzù, ci saranno gli interventi introduttivi di Nadia Conticelli, presidente del Pd Piemonte, della senatrice Susanna Camusso e del senatore e responsabile Economia del Pd Antonio Misiani.A seguire si alterneranno gli interventi di rappresentanti di Stellantis, BYD, CIDA, CNA, Motus-E, Confartigianato, Anfia, Federmeccanica, Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fiom-Cgil, Cisl Piemonte e Uil Piemonte.Prima delle conclusioni di Andrea Orlando, responsabile Politiche industriali del Pd, sono previsti gli interventi di Giorgio Airaudo, segretario regionale della Cgil Piemonte, e di Stefano Lo Russo, sindaco di Torino.

Si tratta del settimo incontro sulle filiere industriali promosso dal Forum Industria del Partito Democratico, dopo gli appuntamenti di Firenze sulla filiera della moda e del tessile, di Napoli su quella dell’edilizia e delle costruzioni, di Civitavecchia sull’energia, di Roma sulla farmaceutica, di Bologna sull’agroalimentare e di Genova sulla siderurgia.Gli incontri sulle filiere industriali rientrano tra le iniziative che il Forum Industria del Pd sta programmando in tutto il Paese, dopo la presentazione del Libro Verde sulle politiche industriali dello scorso anno, per condividere e confrontarsi con gli stakeholder e le parti sociali sulle proposte relative alle singole filiere industriali. Un confronto che prosegue da oltre un anno con esperti, amministratori, imprese, rappresentanti delle categorie produttive, dei lavoratori, associazioni e istituti di ricerca e che ha l’obiettivo di elaborare, entro il prossimo autunno, il Libro Bianco del Pd con le proposte di governo sulle politiche industriali.

(28 giugno 2026)

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