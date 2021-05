Preservativi a Torino nell’attualità del Ddl Zan. Iniziativa di Volt!

Per questo Volt Torino nel Programma Elettorale per Torino 2021 propone di inserire l’educazione all’affettività ed alla sessualità consapevole nei piani curriculari delle scuole. Troppo spesso questi argomenti vengono trascurati o lasciati alla buona volontà di familiari ed amici.

L’obiettivo, visto anche nell’attualità del Ddl Zan , è quello di sensibilizzare circa l’importanza dell’educazione sessuale ed affettiva perché educazione significa non solo attenzione agli aspetti di salute e biologia, ma anche ai concetti di consenso, orientamento sessuale e identità di genere.

Volt, il Partito Paneuropeo , nelle mattine dell’11 e 12 maggio distribuirà gratuitamente preservativi davanti ad alcune scuole superiori di Torino: martedì 11 dalle 7.30 alle 8.00 davanti al liceo Cavour in corso Tassoni 15 e mercoledì 12 dalle 7.30 alle 8.00 davanti al liceo Galileo Ferraris in corso Montevecchio 67.

