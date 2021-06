Uno sguardo e giù botte. Minorenne indagata per lesioni personali e violenza privata

di Redazione, #Torino

Durante un servizio di pattuglia a piedi nella zona centrale della città, all’altezza del civico 23 di via Giolitti, gli agenti del Comando Territoriale V -Borgo Vittoria – Madonna di Campagna – Lucento – Vallette – della Polizia Municipale sono stati avvicinati da due ragazze di nazionalità italiana, entrambe minorenni, che hanno dichiarato di essere state aggredite e malmenate da un gruppo di ragazzi davanti alla Camera di Commercio, in piazzale Valdo Fusi, all’angolo con via San Francesco da Paola fornendo la descrizione di un’altra ragazza, facente parte del gruppo degli aggressori.

Gli agenti, insieme alle due ragazze, si sono recati sul luogo dell’aggressione e, su loro indicazione, hanno individuato la ragazza ritenuta responsabile dell’aggressione. La giovane era priva di documenti e, pertanto, è stata accompagnata al Comando di via Bologna per l’identificazione.

Dalle testimonianze raccolte dagli agenti del Reparto di Polizia Giudiziaria e del Reparto di Prossimità sembrerebbe che a innescare la rabbia dell’aggreditrice sarebbe stato un ‘mal digerito’ scambio di sguardi con l’aggredita. Pertanto, insieme ad altri giovani, la ragazza avrebbe riversato sulla giovane una serie di percosse e successivamente l’avrebbe anche tirata per i capelli. Sempre secondo alcune testimonianze, un altro gruppo di ragazzi, approfittando della situazione confusa, avrebbero sottratto la borsa alla ragazza picchiata. Poco dopo la borsa è stata ritrovata, mancante di 40 euro, di una sigaretta elettronica e di una cover del telefonino.

A seguito dell’aggressione la giovane derubata è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Gradenigo dove i medici hanno giudicato guaribile in 6 giorni il trauma cranico non commotivo dovuto alle percosse. L’aggreditrice, una giovane di nazionalità italiana del 2004, in presenza dei genitori, è stata indagata per lesioni personali e violenza privata.

(10 giugno 2021)

©gaiaitalia.com 2021 – diritti riservati, riproduzione vietata