Proposta di Legge sui Disturbi Alimentari: “Partito l’esame in commissione” in Consiglio regionale

di Redazione, #Torino

“Oggi è partita finalmente in IV Commissione la discussione della proposta di legge sui disturbi alimentari che è stata presentata qualche settimana fa dal Gruppo del Partito Democratico e che ho contribuito a scrivere. Siamo riusciti ad accelerare l’iter nell’ultima riunione dei capigruppo e, dopo aver raccolto le indicazioni che ci verranno dalle consultazioni dei soggetti interessati, in autunno cercheremo di intensificare le riunioni del gruppo di lavoro che coinvolgerà tutte le forze politiche” lo dichiara il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Raffaele Gallo in un comunicato stampa giunto in redazione.

“Vogliamo far sì che nel 2022 il Piemonte abbia una legge su questo tema così importante. Serve una legge per contrastare la patologia e aiutare le famiglie” conclude Gallo.

(2 agosto 2021)

©gaiaitalia.com 2021 – diritti riservati, riproduzione vietata