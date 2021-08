Recuperati biciclette e monopattini dal fiume Po

di Redazione, #Torino

Ieri mattina, gli agenti del Comando Territoriale VIII (San Salvario – Cavoretto – Borgo Po) della Polizia Municipale, impegnati in un servizio mirato sul Po, nel tratto antistante i ‘Murazzi’, hanno effettuato il recupero di 6 biciclette e 2 monopattini adagiati sul fondale del fiume.

Il recupero di biciclette e monopattini è solo una delle attività che, normalmente, viene svolta dal Servizio Fluviale durante il periodo estivo per salvaguardare il pubblico decoro e la salute ambientale del fiume. A bordo di gommoni e altre imbarcazioni, gli agenti della Fluviale, perlustrano periodicamente il grande fiume alla ricerca di elementi che possono risultare dannosi per l’ambiente e in particolare per la salute del corso d’acqua.

Spesso il Servizio Fluviale viene programmato con turni straordinari a seguito della segnalazione da parte di quei cittadini più attenti e sensibili alle problematiche ambientali e di decoro che denunciano atti di vandalismo relativi al lancio di oggetti o sversamenti nel fiume.

Informa un comunicato stampa inviato in redazione.

(4 agosto 2021)

©gaiaitalia.com 2021 – diritti riservati, riproduzione vietata