Torino pronta ad accogliere i rifugiti afghani

di Redazione, #Torino

Torino si prepara ad accogliere l’esodo di afghani che cercano di superare i confini per cercare scampo all’estero dalla violenza dei talebani; disponibilità in tal senso è stata manifestata dal Comune di Torino – “attendiamo indicazioni da Prefettura e Interni” – in attesa che venga tracciata una linea possibile di accoglienza.

Scrive Repubblica citando il Comune che “Torino è pronta a seguire le indicazioni che arriveranno dalla prefettura e dal ministero dell’Interno e assicura la massima disponibilità. La nostra città ha sempre dimostrato di essere molto accogliente e anche stavolta farà la sua parte, come ha sempre fatto”. Uniti sulla necessità di dare accoglienza ai rifugiati i candidati sindaci di PD e M5S.

Per il segretario del Pd Piemonte Paolo Furia “la diplomazia deve lavorare perché i Talebani realizzino un governo di unità nazionale che rispetti le differenze e valorizzi le donne”.

(18 agosto 2021)

©gaiaitalia.com 2021 – diritti riservati, riproduzione vietata