Rubano millecinquecento euro ad un’anziana. Arrestati due giovani. Uno è minorenne

di Redazione, #Torino

Lo scorso fine settimana, in Lungo Po Antonelli, durante un normale turno di pattuglia di controllo del territorio, due agenti del Comando Territoriale VII – Aurora – Vanchiglia- Madonna del Pilone – della Polizia Municipale, dopo essere stati attirati dalle urla di un uomo che gridava ‘al ladro, al ladro’, si sono lanciati all’inseguimento di una coppia di ragazzi in fuga, un ragazzo e una ragazzi. Entrambi molto giovani.

Una volta arrestati i due giovani sono stati accompagnati negli uffici di via Bologna per gli atti di rito e l’identificazione. Dalle testimonianze gli agenti hanno ricostruito l’accaduto. I due fermati avevano derubato una signora di 82 anni. L’avevano seguita fino a casa dopo che aveva prelevato 1.500 euro da uno sportello bancomat di Corso Chieti angolo corso Belgio; successivamente, si erano introdotti nell’ascensore con l’anziana e, distraendola con alcune chiacchiere, le avevano sottratto il denaro.

Poi, non soddisfatti, non appena la donna ha aperto la porta di casa, i due sono entrati nel suo alloggio pensando che avrebbero aumentato ulteriormente il bottino, ma non appena varcata la soglia si sono trovati davanti il marito, il genero e la badante. A quel punto i due ladri sono scappati per le scale e sono stati inseguiti dal genero dell’anziana signora che ha poi allertato gli agenti della Polizia Municipale che hanno fermato i ladri.

Al momento del fermo, uno dei due (la ragazza) aveva in una tasca i 1.500 euro sottratti all’anziana. I due sono stati arrestati per i reati di furto con destrezza e tentato furto in appartamento. La ragazza, minorenne di 17 anni, è stata posta agli arresti domiciliari mentre il ragazzo, di anni 18, è stato condotto in carcere.

(4 ottobre 2021)

