La RAI ha scelto Torino per ospitare l’edizione 2022 di Eurovision che si terrà in Italia grazie alla vittoria dei Maneskin. Eurovision è l’evento musicale televisivo più seguito al mondo e Torino aveva lanciato la candidatura in luglio.

Appendino esulta tardivamente: “La città ha vinto anche stavolta”. E’ certo che una città non vince solo perché dare una manifestazione musicale.

(8 ottobre 2021)

