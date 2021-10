Minacciano automobilisti con il lavavetri. Tre arresti

di Redazione, #Torino

Erano le 17 di lunedì scorso quando alcuni passanti riferivano ad una pattuglia delle Pegaso in transito su corso Vittorio Emanuele II, di una lite in corso fra lavavetri ed automobilisti. Raggiunto l’incrocio all’altezza di corso Castelfidardo, i poliziotti notavano inizialmente un gruppo di lavavetri in avvicinamento ad un furgone. Tre fra questi, brandendo in aria l’utensile per il lavaggio dei vetri, stanno inveendo contro due conducenti.

All’arrivo degli agenti, i tre venivano fermati. Si tratta di cittadini di origine romena, due ventitreenni ed un diciannovenne.

L’autista del furgone riferisce agli agenti di essere stato oggetto delle minacce dei romeni, che pretendevano soldi per la prestazione di pulizia del parabrezza, mai richiesta dal conducente. Non ottenendo il denaro, questi hanno iniziato a minacciarlo, servendosi del lavavetri per spaventarlo. A questo punto l’automobilista in fila dietro il furgone interviene in difesa della vittima, finendo così per essere minacciato anche lui.

I tre sono stati arrestati per tentata estorsione.

(28 ottobre 2021)

