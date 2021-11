No Green pass Torino e il delirio delle “nuove deportazioni in Australia” con foto della Shoah

di Redazione, #Torino

Spararle grosse. Ma davvero eclatanti, che gettino discredito, assurde. Palesemente false. Spararle comunque. Come se non ci fosse domani. Così non stupisce nemmeno più di tanto che uno dei leaderini No green pass, no vax, no tutto, basta che sia no, decida, con un post su Facebook, di pubblicare la foto di una famiglia ebrea con la stella gialla di David sul petto. Stella gialla introdotta dai nazisti nel settembre del 1941.

Fu il primo passo verso la Shoa, sottolinea il leaderino, che regala un vergognoso parallelo fra una strage pianificata a tavolino di persone innocenti ritenute colpevoli e meritevoli di sterminio in quanto ebree e ciò che accade oggi tra chi non vuole il vaccino né le limitazioni sanitarie e si ribella e coloro che invece si vaccinano e seguono le indicazioni sanitarie. Questo è. Non si può stare che a guardare, non per vedere chi ha ragione, ma per vedere dove ci porterà tutto questo.

Intanto la comunità ebraica valuta l’esposto in Procura.

(27 novembre 2021)

