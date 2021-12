Valle d’Aosta. Dal 3 gennaio al via i saldi

di Redazione Aosta

Con una nota stampa la Confcommercio ha annunciato che i saldi invernali prederanno il via in Valle d’Aosta il 3 gennaio. “Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate, per un massimo di sessanta giorni consecutivi”, ha precisato la nota.

Grazie ai saldi si “potranno acquistare articoli di qualità a prezzi ridotti”. Il consiglio di Confcommercio è quello di “fare acquisti nei negozi sotto casa dove si possono trovare prodotti di qualità e un servizio altamente professionale”.

(29 dicembre 2021)

