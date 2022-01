Cambiano le norme per entrare alla Biblioteca Astense

di Redazione Asti

In ottemperanza al Decreto Legge del 24 dicembre che prevede ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, dal 10 gennaio per accedere alla Biblioteca Astense sarà necessario esibire il Green Pass Rafforzato. Sarà inoltre obbligatorio indossare la mascherina chirurgica. Gli orari di apertura restano invariati, come anche i servizi offerti. Ad eccezione della sala riviste, gli utenti avranno accesso a tutte le aree della biblioteca, senza bisogno di prenotare il posto a sedere.

Verranno mantenute anche la prenotazione dei volumi via mail o via telefono con consegna sulla soglia e la consegna a domicilio per le persone che non possono raggiungere la sede resa possibile dai volontari dell’Auser.

Per ulteriori informazioni 0141593002 | www.bibliotecastense.it.

(3 gennaio 2022)

