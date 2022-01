Torino: in auto con oltre 2 kg e mezzo di hashish. Un arresto

di Redazione Torino

Domenica 16 gennaio, in serata, un’auto che procedeva su via Tolmino alla vista di una pattuglia di polizia proveniente nel senso di marcia opposto, svoltava repentinamente in via Renier, mossa che insospettiva le Forze dell’Ordine che si mettevano all’inseguimento.

Una volta raggiunta l’auto i poliziotti del Comm.to San Paolo sottoponevano a controllo l’uomo alla guida, un cittadino italiano di 46 anni, con precedenti specifici per stupefacenti. Nella perquisizione del veicolo gli agenti rinvenivano all’interno di una busta di plastica 26 panetti di hashish avvolti nel cellophane. Anche a casa del quarantaseienne, gli agenti rivenivano altro stupefacente.

L’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente e sanzionato per guida senza patente al seguito nonché scaduta.

(19 gennaio 2022)

