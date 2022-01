Paolo Furia: “Dopo il fallimento a Roma” le Destre attaccano pretestuosamente “il Sindaco lo Russo”

di Redazione Politica

“Gli Assessori regionali torinesi del centrodestra occupano le pagine dei giornali di oggi per attaccare con violenza il Sindaco Lo Russo”, lo scrive il segretario regionale del PD paolo Furia in una nota stampa. “Li comprendo benissimo: hanno bisogno di un obiettivo comune per coprire il fallimento della loro coalizione. Un fallimento che si è reso manifesto a livello nazionale durante la vicenda dell’elezione del Capo dello Stato, ma che è sotterraneo nel territorio. Il centrodestra è infatti da mesi in difficoltà nella gestione del potere e nel fare le nomine. Fino ad oggi a me pare che il Sindaco di Torino abbia avuto con la Regione un atteggiamento assai collaborativo, nell’interesse dei cittadini di Torino”.

Furia continua. “È però fuori dubbio che alcune partite che riguardano la vita delle città dipendano dalle politiche della Regione. A proposito di sicurezza e degrado, anziché invocare il Daspo urbano, la Regione metta mano alla difficile situazione delle ATC, lanciando un piano straordinario per l’edilizia popolare” chiosa il segretario PD “anche attraverso i fondi del PNNR”.

