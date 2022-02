L’11 febbraio alle 14 sulla piattaforma della Regione Piemonte, convegno sui diritti degli animali

di Redazione Piemonte

Il Convegno, organizzato dal Consiglio Regionale del Piemonte e dal Garante regionale sui Diritti degli Animali, dott. Enrico Moriconi, tratterà la legge 281/91 su animali d’affezione e prevenzione del randagismo, a 30 anni di distanza da quando è stata emanata. Con gli esperti di settore si tratteranno analisi e prospettive future.

Il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio aprirà il Convegno con i saluti istituzionali.

Interverranno: Anna Maria Procacci, Consigliere nazionale ENPA; Ilaria Innocenti, Referente LAV; Cristina Cellerino, Dirigente medico veterinario ASL Città di Torino; Sara Turetta, Presidente e fondatrice Save the Dogs and others Animals; Alessandro Ricciuti, Presidente Animal Law Italia; Marco Francone, Responsabile LAV Torino; Enrico Moriconi, Garante per i diritti degli animali della Regione Piemonte. Modererà il Convegno Rosalba Nattero, giornalista e conduttrice televisiva.

(7 febbraio 2022)

