di Redazione Torino

Dal 3 marzo al 26 giugno 2022 a Camera, Centro Italiano per la Fotografia, Torino, sarà visibile la mostra “Capolavori della fotografia moderna 1900-1940. La collezione Thomas Walther del Museum of Modern Art, New York”.

Si tratta di un’interessante mostra fotografica che verrà presentata alla stampa il 2 marzo prossimo della quale vi daremo conto.

(18 febbraio 2022)

